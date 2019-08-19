Эксперты составили рейтинг сибирских регионов с самым доступным бензином

Бензин АИ-92 в Красноярском крае оказался в Сибирском федеральном округе самым доступным для населения, свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА рейтинг». Чтобы составить рейтинг доступности бензина в России, эксперты разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля этого года.

Согласно исследованию, самый доступный бензин в Сибири продают в Красноярском крае, занявшем 15 место по стране. В этом регионе на среднюю зарплату можно приобрести в месяц 975 л бензина АИ-92. Более 900 л этого топлива также могут себе позволить жители Иркутской и Томской областей, занявших 18 и 21 строчки соответственно. Далее идут Кемеровская область (25 место, 837 л), Хакасия (27 место, 828 л), Новосибирская область (32 место, 765 л), Тыва (33 место, 753 л) и Омская область (40 место, 710 л). Меньше всего бензина в месяц можно себе позволить в Республике Алтай (669 л) и соседнем Алтайском крае (557 л), занявшим 49 и 78 позиции.

По данным «РИА рейтинг», цена литра бензина АИ-92 в Сибири варьируется от 40,41 руб. в Томской области до 43,26 руб. в Тыве. Наибольший рост стоимости литра топлива с начала года зафиксирован в Новосибирской области (+2,3%), Омской области (+2,2%) и Алтайском крае (+2%). Сильнее всего цена АИ-92 снизилась в Республике Алтай (-1,5%) и Тыве (-1,1%).

Илья Галагуз