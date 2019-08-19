На Юге России годовая инфляция сократилась до 4,8%

Годовая инфляция в Южном федеральном округе снизилась до 4,8%. В июле ее показатель равнялся 4,9%. Это выше общероссийского уровня, составляющего 4,6%, сообщает Южное ГУ Банка России.

По данным аналитиков регулятора, инфляция на Юге России замедлилась отчасти из-за того, что в июле 2019 года была более низкая индексация коммунальных услуг, чем в 2018-м. Чуть подорожали продовольственные товары, а непродовольственные – сохранились на уровне предыдущего месяца.

Годовая продовольственная инфляция в ЮФО в июле 2019 года выросла с 5,9% до 6%. Это связано с ростом цен на огурцы и помидоры из-за низкого в связи с плохой погодой урожая. Отмечен также рост цен на молоко и молочные продукты, что обусловлено снижением поголовья коров и предстоящим введением электронной ветеринарной сертификации. Подешевел сахар в ожидании высокого урожая сахарной свеклы, а высокий урожай зерна в Краснодарском крае и Ростовской области должен сдерживать рост цен на корма, муку, хлеб, макароны и крупы.

Годовая непродовольственная инфляция в ЮФО сохранилась на уровне предыдущего месяца и в июле составила 3,3%. Это ниже общероссийского уровня (3,6%). Подешевели смартфоны и планшеты, замедлился рост цен на автомобили, мебель, строительные материалы и бытовую технику.

Дмитрий Михеенко