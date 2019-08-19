Петербург попал в топ-10 регионов с самым доступным бензином

Санкт-Петербург вошел в десятку регионов с самым доступным для населения бензином. Результаты собственного исследования, в котором определялось, в каких субъектах РФ жители на свои среднемесячные зарплаты могут купить автомобильного топлива больше, опубликовало РИА Новости. Для составления рейтинга эксперты агентства разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018 по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля этого года.

По результатам исследования по данному показателю лидируют Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва. В первую десятку помимо Петербурга входят Чукотка, Камчатка, Якутия, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область и Республика Коми. Меньше всего топлива (в три-четыре раза меньше, чем на Ямале) могут себе позволить жители республик Северного Кавказа. Как уточнили аналитики, объясняется это не только высокими ценами на бензин в данных регионах, но и низкими зарплатами местного населения.

При этом разброс цен на бензин по стране варьируется от 39,62 рубля за литр в Челябинской области до 56 руб. за литр на Чукотке. В среднем по России за семь месяцев текущего года стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 1,8%.