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В Челябинске спрос на бывшую в употреблении школьную форму вырос на 40%

В Челябинске в этом году спрос на поношенную школьную форму вырос на 40%. При этом на 8% выросла средняя цена на такие вещи – с 887 руб. в прошлом году до 962 руб. в 2019-м. Данные содержатся в исследовании сервиса Avito.

В среднем по России спрос на бывшую в употреблении школьную форму вырос на 25%. За три последних месяца пользователи разместили около 50 тыс. объявлений о ее продаже. Продаже поношенных рюкзаков было посвящено почти 30 тыс. объявлений. Средняя цена на комплекты школьной формы по стране составляет около 1 тыс. руб.

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