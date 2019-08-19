Челябинск попал в топ-10 самых шумных городов России

Челябинск оказался на 195-м месте в рейтинге 200 российских городов по удовлетворенности местных жителей уровнем шума. Среди городов-миллионников у областного центра худшие показатели. Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками портала недвижимости Domofond.ru.

Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». В результате Челябинск получил средний балл – 5,4. При этом год назад удовлетворенность была выше – 5,7. Самые низкие показатели у двух городов Кемеровской области – Киселевска (4,3 балла) и Ленинск-Кузнецкого (5,2). Затем идут подмосковная Электросталь (5,3), а также Волжский (Волгоградская область), Якутск (Якутия), Лобня и Клин (Московская область) с одинаковой оценкой в 5,5 балла.

Самые тихие города России, по мнению местных жителей, это Гурьевск (Калининградская область) с оценкой в 8,4 балла, Ейск (Краснодарский край, 7,9 балла) и Михайловск (Ставропольский край, 7,8).

Среди городов-миллионников в первой сотне оказались лишь Казань (84 место), Пермь (86), Краснодар (94) и Уфа (100) с одинаковой оценкой в 6,5 балла. Москва на 129-м месте, Санкт-Петербург на 106-м.