В Зауралье до конца года планируют построить восемь детсадов-яслей

В конце текущего года в Курганской области будут сданы в эксплуатацию здания восьми детсадов-яслей. Как сообщает пресс-служба областного правительства, работы идут в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», который включен в нацпроект «Демография».

По словам директора департамента образования и науки Курганской области Андрея Кочерова, три детских сада вместимостью 520 мест появятся в Кургане – в 4 и 5 микрорайонах Заозерного и на бульваре Солнечном. Кроме того, садики откроют в Шадринске, Макушино, Шумихе, Щучьем и Кетово. Всего появится 1110 новых ясельных мест.

В рамках нацпроекта на строительство детских садов в Зауралье запланировано 885 млн руб. Как отмечают в региональном правительстве, в 2020-2021 годах, помимо уже строящихся восьми учреждений, планируется возвести еще столько же, в том числе пять в областном центра.