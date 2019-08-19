Нижегородское управление охраны ОКН возглавил Григорий Меламед из Самарской области

Управления охраны объектов культурного наследия (ОКН) по Нижегородской области возглавил Григорий Меламед, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее он работал в аналогичном управлении Самарской области.

Перед управлением, по словам главы региона Глеба Никитина, стоят несколько задач. Необходимо не только сохранять и реставрировать ОКН, но также выявлять такие объекты и развивать территории старых кварталов.

Господин Меламед родился в 1982 году, он закончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика Королева. Ранее работал в департаменте строительства и архитектуры Самары, управлении гражданской защиты администрации Самары, министерстве культуры Самарской области. Последнее место работы – управление охраны ОКН. Там он занимал должность начальника отдела государственного надзора.

Ранее с 2017 нижегородское управление охраны ОКН возглавляла Надежда Преподобная, которая в октябре 2018 года была назначена и.о. министра культуры региона. С того времени исполняющим обязанности руководителя управления был Игорь Петров.

Анастасия Еремина