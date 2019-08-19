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Инфляция в ЮФО снизилась из-за динамики цен на коммунальные услуги

В июле годовая инфляция в Южном федеральном округе снизилась благодаря динамике цен на коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Инфляция снизилась до 4,8% в июле с 4,9% в июне, что немного выше общероссийского уровня (4,6%). «Инфляция замедлилась на фоне эффекта базы. В июле текущего года была более низкая, чем в прошлом году, индексация коммунальных услуг», — сказано в сообщении.

Отмечается, что темпы прироста цен продовольственных товаров незначительно увеличились, а непродовольственных — сохранились на уровне предыдущего месяца. Цены более половины товаров и услуг потребительской корзины в июле в годовом выражении выросли меньше, чем на 4%, или снизились.

Кристина Федичкина


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