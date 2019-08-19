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В Удмуртии трех подростков подозревают в повреждении 14 надгробных плит

Трех 12-летних подростков подозревают в повреждении 14 надгробных плит и крестов на территории Южного кладбища в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Двое из них состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают потерпевших и причиненный ущерб. «После принятия процессуального решения сотрудниками полиции будет направлено в суд ходатайство о помещении подростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей»,— говорится в сообщении МВД.

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