В Удмуртии трех подростков подозревают в повреждении 14 надгробных плит

Трех 12-летних подростков подозревают в повреждении 14 надгробных плит и крестов на территории Южного кладбища в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Двое из них состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают потерпевших и причиненный ущерб. «После принятия процессуального решения сотрудниками полиции будет направлено в суд ходатайство о помещении подростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей»,— говорится в сообщении МВД.