Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Татарстана до BBB

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Татарстана с BBB- до BBB. Это произошло в связи с повышением рейтинга России, говорится в сообщении агентства.

Одновременно были повышены кредитные рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Башкирии и Челябинской области, чьи позиции также выросли с BBB- до BBB. Прогноз по всем рейтингам — стабильный, отметили в агентстве.

Напомним, что в мае этого года Fitch подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне BBB-.

"Ъ-Казань"