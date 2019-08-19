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Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Татарстана до BBB

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Татарстана с BBB- до BBB. Это произошло в связи с повышением рейтинга России, говорится в сообщении агентства.

Одновременно были повышены кредитные рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Башкирии и Челябинской области, чьи позиции также выросли с BBB- до BBB. Прогноз по всем рейтингам — стабильный, отметили в агентстве.

Напомним, что в мае этого года Fitch подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне BBB-.

"Ъ-Казань"


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