Fitch повысило рейтинг Петербурга с «ВВВ-» до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило с «ВВВ-» до «BBB» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте шести субъектов РФ. Прогноз рейтингов «стабильный» зафиксирован у Петербурга, Москвы, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, Татарстана, Башкирии и Челябинской области. Краткосрочные РДЭ этих регионов повышены с «F3» до «F2», сообщает «Интерфакс».

Ранее Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Российской Федерации до «ВВВ» с «BBB-». В агентстве полагают, что «укрепление политики России, подкрепляемое более гибким обменным курсом, твердой приверженностью таргетированию инфляции и разумной фискальной стратегией, а также сбалансированный бюджет помогут ей справиться с усилением санкционных рисков». Тем не менее, как отметили в Fitch, на возможностях привлечения Россией внешнего финансирования, инвестициях и перспективах экономического роста может отразиться сохраняющаяся угроза эскалации санкций.