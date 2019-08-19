В Пензенской области состоятся Дни открытых дверей в учреждениях культуры

В первую субботу сентября во всех учреждениях культуры Пензенской области пройдут дни открытых дверей. Такое распоряжение дал губернатор Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, торжественные линейки, посвященные Дню знаний, не будут переноситься и состоятся 1 сентября. Как пояснил глава региона, это связано с «многочисленными обращениями родителей, которые хотели бы проводить своих детей в школу».

Губернатора также поручил сделать 7 сентября Днём открытых дверей в пензенских учреждениях культуры, проработать вопрос с предпринимателями, чтобы они также пошли навстречу и предоставили аттракционы для детей бесплатно.

«Министерству образования региона рекомендовать образовательным организациям следующую субботу сделать выходным днём. Это будет справедливо по отношению к педагогам, детям и их родителям»,— пояснил Иван Белозерцев.

Планируется, что федеральный музей-заповедник «Тарханы» также сможет принять школьные экскурсии. Кроме того, предполагается организовать для школьников в первую субботу нового учебного года бесплатные киносеансы.

Сергей Петунин