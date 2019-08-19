Аэропорт Толмачево нарастил пассажиропоток почти на 16%

Новосибирский международный аэропорт Толмачево обслужил за семь месяцев текущего года более 3,7 млн пассажиров, сообщила пресс-служба авиапредприятия. Это на 15,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Внутренними воздушными линиями воспользовались почти 2,7 млн пассажиров (+17,4%), международными — свыше 1 млн (+11,6%). Количество трансферных пассажиров аэропорта Толмачево за январь-июль увеличилось на 37,8%. Их доля в общем пассажиропотоке составила 26%.

Пассажиропоток аэропорта Толмачево за июль превысил 722,5 тыс. человек (+14,2%). Самыми популярными у пассажиров российскими направлениями оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Владивосток, а зарубежными — Анталья, Пекин, Камрань, Ларнака и Сеул.

Как сообщалось ранее, руководство аэропорта Толмачево ожидает, что в 2019 года общий пассажиропоток будет увеличен до 6,8 млн человек. Это почти на 1 млн больше, чем в 2018 году.

О планах по развитию аэропорта Толмачево — в материале “Ъ” «Терминальная стадия величия»

Илья Галагуз