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Чистая прибыль «Русагро» за первое полугодие увеличилась на 43%

Чистая прибыль группы компаний (ГК) «Русагро» — одного из крупнейших российских агрохолдингов — в первом полугодии 2019 года составила 3,366 млрд руб, что на 43% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете ГК (.pdf). Скорректированная EBITDA в том же промежутке выросла до 8,809 миллиарда руб.— в полтора раза.

Кроме того, совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов компании за первое полугодие текущего года 1,684 млрд руб.

«Русагро» специализируется на производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Основные активы ГК расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Курской, Орловской и Самарской областях, а также в Приморском крае. В Самарской области «Русагро» принадлежит маслоэкстракционный завод в поселке Безенчук.

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