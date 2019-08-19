Чистая прибыль «Русагро» за первое полугодие увеличилась на 43%

Чистая прибыль группы компаний (ГК) «Русагро» — одного из крупнейших российских агрохолдингов — в первом полугодии 2019 года составила 3,366 млрд руб, что на 43% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете ГК (.pdf). Скорректированная EBITDA в том же промежутке выросла до 8,809 миллиарда руб.— в полтора раза.

Кроме того, совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов компании за первое полугодие текущего года 1,684 млрд руб.