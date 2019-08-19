В Ростовской области на снос 40 аварийных домов направят 35 млн рублей

На снос 40 аварийных домов в Ростовской области будет направлено 34,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Отмечается, что более 27,8 млн руб. выделено из резервного фонда области, еще почти 6,8 млн руб. добавят из местных бюджетов администрации Гуково, Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт и Белокалитвинского района. За счет этих средств будет снесен один дом — в Белой Калитве, по шесть домов — в Гукове и Ростове, четыре — в Таганроге и 23 аварийных строения — в Шахтах.

Кристина Федичкина