Движение транспорта временно ограничат на участке автодороги Ижевск-Ува в Удмуртии

Движение транспортных средств с массой более 6 тонн временно ограничат на автодороге Ижевск-Ува на участке В.Женвай км 0+009 и км 7+411 в Завьяловском районе. Запрет введут «в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с выявлением дефектов и повреждений», сообщает пресс-служба миндортранса Удмуртии.

Ограничение действует с 16 августа 2019 года по 29 ноября 2019 года. Временный запрет не распространяется на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных дорог на обозначенном участке дороги.