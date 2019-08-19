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Приставы арестовали у жителя Екатеринбурга Lexus GX 460 за многомиллионный долг

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местного жителя автомобиль Lexus GX 460 в счет погашения задолженности по налогам. По данным свердловского управления федеральной службы судебных приставов (УФССП), сумма долга составила более 19,5 млн руб.

«Гражданин уклонялся от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию и иные документы заведомо ложных сведений. Налоговая служба обратилась в суд. Суд признал предпринимателя виновным»,— рассказали в УФССП. Уточняется, что если задолженность не будет погашена в срок, автомобиль передадут для оценки и реализуют.

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