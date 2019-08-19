Чистая прибыль «Дома.РФ» по МСФО в первом полугодии выросла на 78%

Чистая прибыль «Дома.РФ» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года увеличилась на 78,4%, до 10,2 млрд руб. Портфель ипотечных активов вырос на 8,1%, до 530,5 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчетность компании.

Достаточность собственных средств достигла 15,5% по сравнению с 16,5% по состоянию на конец 2018-го. Рентабельность собственных средств компании составила 14,8% по сравнению с 11% за аналогичный период прошлого года.

Портфель инвестиционной недвижимости с начала года увеличился на 9,2%, до 56,8 млрд руб. В компании этот рост объясняют капитализацией затрат, относящихся к помещениям в многофункциональном комплексе «IQ-квартал», а также положительной переоценкой портфеля инвестиционной недвижимости на 1,088 млрд руб.

Ранее Минстрой подготовил законопроект по увеличению доходов «Дома.РФ». За институтом развития хотят закрепить право на реконструкцию объектов и продажу движимого имущества, а также избавить от необходимости проводить «голландские аукционы» и развивать рынок стройматериалов.

Подробности — в публикации “Ъ” «“Дом.РФ” отправляют на реконструкцию».