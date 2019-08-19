В Крымске построят новый парк за 60 млн рублей

В рамках нацпроекта по благоустройству, в Крымске построят новый парк. На эти цели из федерального, краевого и местного бюджетов выделят почти 60 млн руб., сообщили в краевой администрации

Сообщается, что парк на улице Свердлова займет площадь 24,2 тыс. кв. м. Там обустроят детские и спортивные площадки с бесшовным покрытием и ограждениями, а также зону воркаута. В парке появятся беседки, скамейки, комплекс световых фонтанов и современное освещение. Для автомобилей создадут парковку, а для отдыхающих – зеленые зоны с газоном, деревьями и кустарниками.

Помимо этого в Крымске благоустроят общий двор четырех многоэтажных домов на улицах Горная, Пролетарская и Ленина. Его площадь составит более 12 тыс. кв. м. Во дворе заасфальтируют парковки, установят детские игровые площадки с горками, качелями и песочницами. Оба проекта будут готовы к осени.

Всего в 2019 году на Кубани благоустроят 105 объектов в 72 населенных пунктах. На эти цели выделено более 2 млрд руб.

Василий Хитрых