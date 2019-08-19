Экс-руководительница УКС Самарской области предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении экс-главы Управления капитального строительства Самарской области Светланы Моравской. Женщине вменяется нанесение ущерба на сумму свыше 270 млн руб. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

По версии следствия, преступление было совершено в мае 2015 года, когда госпожа Моравская возглавляла ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» (УКС). Как установили оперативники и следователи, обвиняемая, «действуя из корыстной заинтересованности», обеспечила «обогащение» «третьих лиц», выполнявших работы по укреплению берега Саратовского водохранилища у села Рождествено Волжского района Самарской области. Контракт на первый этап работ был заключен УКС с ООО «С.И.Т.И.», выступавшим их генеральным подрядчиком. Сумма контракта составила 537 млн руб. Работы были выполнены, но они оказались ненадлежащего качества. Несмотря на это, региональное УКС приняло их, переведя подрядчику бюджетные средства в размере 273 млн руб.

Уголовное дело в отношении Светланы Моравской было возбуждено в октябре прошлого года. Сначала она находилась под домашним арестом, потом ее поместили в СИЗО.

Георгий Портнов