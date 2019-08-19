В Челябинской области детям погибших участников войны будут платить ежемесячные пособия

Несколько десятков тысяч детей погибших участников Великой Отечественной войны в Челябинской области будут получать ежемесячное пособие в размере 500 руб., сообщил врио губернатора Алексей Текслер на встрече с ветеранским активом региона. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на эти цели из регионального бюджета выделено около 200 млн руб.

«Большинство детей войны не могли получать эту выплату по причине того, что им полагались другие льготы. Но, на мой взгляд, это нарушение принципа справедливости, мы эту ситуацию исправим – в ближайшее время внесем соответствующие изменения в областное законодательство»,- отметил Алексей Текслер.

Помимо этого, по словам господина Текслера, будет увеличена ежемесячная денежная выплата труженикам тыла – с 270 до 1600 руб.