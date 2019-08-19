В Краснодаре за вооруженное хулиганство будут судить адвоката из Карачаево-Черкесии

В Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 28-летнего адвоката адвокатской палаты Карачаево-Черкесской Республики. Он обвиняется в хулиганстве с применением оружия (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, вечером 14 сентября прошлого года адвокат находился в салоне своего BMW возле дома по улице Кожевенной, 54/1 в состоянии алкогольного опьянения. Из пистолета он несколько раз выстрелил в открытый люк иномарки, на что ему сделал замечание 37-летний малознакомый гражданин. Адвокат в ответ нанес несколько ударов по лицу потерпевшему, а после, выйдя из автомобиля, выстрелил ему в грудную клетку.

Санкция за наиболее тяжкую инкриминируемую мужчине статью предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Василий Хитрых