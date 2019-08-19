В Татарстане на среднюю зарплату можно купить 752 литра бензина

Татарстан занял 34-е место среди регионов РФ по доступности бензина АИ-92 для населения. Местные жители могут купить 752 литра топлива в месяц на среднюю зарплату. Исследование провело РИА «Рейтинг» на основе данных Росстата.

При составлении рейтинга эксперты рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут купить на свои среднемесячные зарплаты жители в разных российских регионах. Выяснилось, что лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю заработную плату можно купить 2080 литров бензина в месяц. В топ-3 регионов России вошли Москва (1798 литров) и Ненецкий автономный округ (1609 литров). Меньше всего бензина могут себе позволить жители Дагестана (514 литров в месяц), Карачаево-Черкесии (520 литров) и Кабардино-Балкарии (525 литров).

Ранее сообщалось, что жители Татарстана увеличили расходы на АЗС на 15%.

"Ъ-Казань"