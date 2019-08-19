Минздрав предложил работодателям организовывать «физкульт-брейки»

Минздрав России предложили работодателям устраивать для подчиненных перерывы для занятий физкультурой («физкульт-брейки»). Это должно помочь снять напряжение и стресс, а также снизить утомляемость. Помимо этого министерство считает нужным создать комнаты психоэмоциональной разгрузки.

Предложение Минздрава содержится в разработанной им программе «Укрепление здоровья работающих» (.pdf). Подобные перерывы стали бы профилактикой производственного травматизма, считает ведомство. Проводить «физкульт-брейки» советуют как минимум один раз за рабочий день. Ответственными предлагается назначить службу охраны, отдел кадров и медицинскую службу.

«Для проведения физкульт-брейков используются разработанные совместно со специалистами в области ФА профильных научно-медицинских учреждений Комплексы физических упражнений (специальные десятиминутные комплексы физических упражнений, которые можно проводить прямо на рабочем месте ("Зарядка для офиса", "Офисная йога", "Пилатес для офиса" и др.) с учетом специфики условий и характера труда работников и размещение их на наиболее адекватном/подходящем ресурсе для разных категорий работников»,— пишет министерство.

Для «профилактики и коррекции неблагоприятных психофизиологических состояний» Минздрав советует создать комнату психоэмоциональной разгрузки. Это будет отдельное помещение площадью от 20 кв.м. В нем для работников будут доступны: