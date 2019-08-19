Мост ЖБИ в Кургане полностью снесут

В Кургане планируют полностью снести мост, соединяющий центр города с микрорайонами Рябково и Заозерный, чтобы построить новый путепровод. Об этом сообщает «Область 45» со ссылкой на гендиректора ЗАО «Курганстальмост» (подрядчика первой части работ по реконструкции) Дмитрия Парышева.

Старый мост считается опасным для эксплуатации и частично закрыт для движения с прошлого года. Сначала по нему запретили передвигаться пешеходам, затем закрыли часть автомобильных полос. По словам господина Парышева, «ремонтировать там на самом деле нечего». «Конструкции полностью разрушены, их будут убирать. На этом месте появится металлический мост для четырехполосного движения»,- рассказал руководитель компании. По его словам, работы планируется полностью завершить через год.

Сумма контракта на первую часть работ – 270 млн руб., всего реконструкция путепровода обойдется в 1 млрд руб.