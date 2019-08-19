США рассекретили отчет об аварии на Чернобыльской АЭС

Национальный архив безопасности США опубликовал первый подготовленный американской разведкой доклад об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В документе приводятся данные о возможном числе погибших. Составлением отчета занимался ассистент госсекретаря США по вопросам разведки и исследований Мортон Абрамовиц.

Эксперт направил свой отчет 2 мая 1986 года. Он подверг сомнению официальные данные о числе жертв аварии. Как уточняет господин Абрамовиц со ссылкой на полученную разведкой информацию, на момент взрыва в непосредственной близости от реактора находились 100 человек. В ночную смену работали 25–30 сотрудников. «Все разведывательное сообщество считает абсурдом, что погибли лишь двое»,— написал ассистент госсекретаря.

Мортон Абрамовиц также обращает внимание, что третий и четвертый энергоблоки находились близко друг к другу. Рядом с четвертым блоком днем могли находиться около 200 человек, ночью — до 70. По мнению эксперта, все находившиеся рядом с четвертым энергоблоком погибли на месте или получили смертельные дозы радиации.

Секретный документ опубликован на фоне выхода книги бывшего члена Президентского Совета при Борисе Ельцине Аллы Ярошинской. В книгу также включены отчеты с заседаний политбюро ЦК КПСС и ее личные записи.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Из 30-километровой зоны были эвакуированы более 100 тыс. человек. Частичному радиоактивному заражению подверглись отдельные районы России и Белоруссии.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который разрешает туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения. Туры с экскурсоводом в зону организуются уже много лет, а весной прошлого года были открыты внутренние помещения станции, в том числе залы управления третьим энергоблоком.

Подробности — в публикации “Ъ” «Владимир Зеленский превращает Чернобыль в "туристический магнит"».