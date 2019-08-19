Экс-проректору НГУ не удалось обжаловать приговор

Новосибирский облсуд признал законным приговор, вынесенный бывшему проректору по материально-техническому развитию Новосибирского госуниверситета Андрею Осипову. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Советский райсуд Новосибирска огласил приговор Андрею Осипову в марте 2019 года. Его признали виновным в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ст. 293), и назначили десять месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% жалованья. Однако от наказания осужденного освободили в связи с истечением срока давности. В то же время бывшего проректора обязали возместить университету ущерб в размере свыше 21,3 млн руб. Андрей Осипов и группа его защитников обжаловали приговор, указав в апелляции, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Вышестоящий суд посчитал доводы защиты неубедительными и оставил приговор Советского райсуда без изменения.

Дело, фигурантом которого стал господин Осипов, правоохранительные органы возбудили в ноябре 2017 года по материалам новосибирского управления ФСБ. Силовики заинтересовались контрактом НГУ со стройфирмой на капитальный ремонт общежития №5, который был заключен в 2015 году. Следствие полагает, что проректор подписал акты приемки работ, которые якобы были выполнены не в полном объеме и с нарушением сроков. На основании этих документов подрядчику, по версии следствия, были необоснованно перечислены 21,3 млн руб. Для обеспечения гражданского иска вуза следователи арестовали две иномарки Андрея Осипова общей стоимостью около 1,5 млн руб.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Общежитие ущербного типа»

Константин Воронов