Более 60 населенных пунктов в Иркутской области окутал дым от лесных пожаров

62 населенных пункта в семи районах Иркутской области находятся в зоне задымления из-за лесных пожаров, сообщает областное управление МЧС. Возгорания действуют на территории Катангского, Киренского и Мамско-Чуйского районов.

По данным МЧС, 22 населенных пункта задымлены в Нижнеилимском районе, 19 — Братском районе, 12 — в Усть-Кутском, пять — в Усть-Илимском, два — в Киренском, по одному — в Мамско-Чуйском и Катангском. «Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано»,— говорится в сообщении ведомства.

Обширные лесные пространства на территории Иркутской области и Красноярского края горят с июля этого года. В регионах введен режим чрезвычайной ситуации. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», 18 августа в Красноярском крае действовал 41 пожар на площади 252 тыс. га, в Иркутской области — 30 очагов на площади 162 тыс. га.

Юлия Сасевич