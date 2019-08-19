Мультфильм «Angry Birds 2» возглавил российский прокат в выходные

Анимационный фильм «Angry Birds 2 в кино» стал лидером российского проката, за первый уикенд собрав 231,8 млн руб., сообщает портал kinobusiness.com. Фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» опустился на второе место, заработав за выходные 204,1 млн руб. Его общие сборы за две недели показа составили 870,4 млн руб.

Третье место занял боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу», за три недели собравший 1,09 млрд руб. На четвертом месте — анимационный фильм «Король Лев», сборы которого за выходные составили 56,7 млн руб., а за пять недель проката — 2,8 млрд руб. Пятым стал фильм ужасов «Синяя бездна-2», заработавший в премьерный уикенд 30,8 млн руб.