Панорама

Семьдесят точек зрения

Международный кинофестиваль «Послание к человеку» стартует 14 сентября в Санкт-Петербурге. В этом году в программе фестиваля несколько направлений. «Панорама.ДОК», в которой особое место отведено фильмам о кино и людях, его оценивающих: («Варда глазами Аньес»; фильм-портрет Милоша Формана и картина о знаменитом кинокритике «Что она сказала: Искусство Полин Кейл»), «Киноавангард Северных стран. Изображения движутся с Севера», также в рамках фестиваля пройдет выставка исландского видеоарта «Воспоминания о ландшафте. Обитаемое и запредельное». Всего в программе крупнейшего киносмотра в Петербурге участвует 70 фильмов, в том числе 8 мировых премьер, 3 международные и более 30 премьер российских.

Раритеты

Рукописный диалог

Начало панегирической поэмы из собрания «Афганской генизы» Фото: The National Library of Israel

В Эрмитаже 11 сентября откроется выставка «Жизнь в средневековом Хорасане». Она расскажет, как выглядел один из влиятельнейших политических и культурных центров Азии, включавший в себя части Афганистана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. Главный экспонат — «Афганская гениза» (сотни рукописных фрагментов) из Национальной библиотеки Израиля. Гениза включает иудейские и мусульманские литературные памятники, предположительно хранившиеся в коллекции еврейской семьи и мусульманском административном архиве, и демонстрирует не только различие, но и близость двух культур.

Голос

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Кто держит паузу, тот самый главный король, потому что в паузе и происходит главный обмен и мыслями, и энергетикой»

Актер Александр Филиппенко, отметивший юбилей на прошлой неделе

Отражение

«Щегол» прилетел

Кадр из фильма «Щегол», режиссер Джон Краули Фото: Каро Премьер

В широкий прокат 12 сентября выходит одна из самых ожидаемых премьер года — фильм «Щегол», снятый Джоном Краули по бестселлеру Донны Тартт. Зритель знает Краули по драме «Бруклин», которая боролась за «Оскар» в 2016 году, а роман о мальчике, потерявшем мать во время теракта в Метрополитен-музее и похитившем оттуда же картину Фабрициуса «Щегол», был отмечен Пулитцеровской премией 2014 года. Главного героя сыграл Энсел Эльгорт, его друга — Анейрин Барнард. Среди очевидных удач фильма — Николь Кидман в роли миссис Барбур.

Премьера

Механизмы счастья

Сцена из «Солнечной линии», постановка Алины Кушим Фото: Александр Россоловский / Театр "Школа Современной Пьесы"

В театре «Школа современной пьесы» 10 сентября состоится премьера — спектакль «Солнечная линия» в постановке Алины Кушим. Поставленный по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева, спектакль развивается как диалог двух главных героев — Барбары и Вернера, которые после 8 лет жизни вместе утратили взаимопонимание. По мнению режиссера, автор создал даже не пьесу, а инструкцию отношений, раскрывающую механизмы взаимного непонимания. «Мой замысел состоит в том, чтобы проявить эти механизмы и способ достижения согласия,— рассказала режиссер.— И только те, кто не сдаются и идут до конца, могут обрести согласие, любовь и покой».

Вещь

Фото: Государственный Эрмитаж

Астрономические часы (Германия, 1584 год) буду показаны после долгой реставрации в Эрмитаже на выставке «Модель Вселенной эпохи Ренессанса». Эти часы — самые ранние в России экземпляры земного и небесного глобусов. По верхнему (небесному) глобусу определяли положение созвездий, фазы Луны, время восхода и захода светил. По нижнему (земному) глобусу можно было узнать положение Земли в пространстве.

Анонсы

09.09

В фонде IN ARTIBUS на выставке «Область русского пейзажа. Живопись Николая Ромадина из частных коллекций» собраны 80 работ художника первой половины ХХ века, близкого к эстетике модернизма.

11.09

Выставка «Дамир Рузыбаев. Скульптура. Живопись. Графика» соберет в Музее Востока работы современного художника Узбекистана.

12.09

Фото: Русский Репортаж

В российский прокат выходит мультфильм об испано-мексиканском режиссере и основоположнике сюрреализма в кинематографе — «Бунюэль в лабиринте черепах».

13.09

В Московском международном Доме музыки состоится концерт Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, приуроченный к 20-летию коллектива.

14.09

На выставке «Зинаида Серебрякова. Живопись. Графика. Письма» в KGallery представлены более 70 работ в техниках масляной живописи, пастели, темперы, а также акварельные, карандашные рисунки и этюды.

15.09

В Музее декоративно-прикладного искусства открыта выставка «Культура народов Севера в рисунках детей разных поколений. От Москвы до Сахалина», которая представит 49 исторических рисунков 1920–1930-х годов.