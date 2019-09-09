10 новых соседей по планете

Как обнаруженные и описанные в последние годы живые организмы расширили наше представление о многообразии жизни на Земле.

Подготовила Марина Колоколова

Краб-йети

Эти животные были открыты еще в 2010-м вблизи гидротермальных источников в Антарктиде, но подтвердить, что это действительно новый вид, удалось недавно, когда исследователи из Университета Саутгемптона завершили описание нового вида крабов — Kiwa tyleri. Тело крабов покрыто множеством щетинок, из-за которых они получили прозвище «йети». Наиболее густо щетинки усеивают передние клешни, что позволяет крабу эффективно «соскребать» плотные бактериальные маты вокруг источников — его основную пищу, а также выращивать бактерии прямо на себе.

Самая глубоководная рыба

Фото: Oceanlab / Aberdeen University

В 2014 году в Марианской впадине американские исследователи обнаружили самую глубоководную из известных сегодня рыб. Ее назвали Pseudoliparis swirei, или марианским морским слизнем. Пять лет назад представители этого вида были выловлены на глубине 7949 метров, но в 2017-м видеосъемка зафиксировала марианского слизня еще глубже — на 8200 метрах, что стало рекордом. Похожая на головастика рыба длиной чуть более 112 миллиметров адаптировалась для жизни под высоким давлением и является главным хищником в своей среде обитания.

Жук-«зацепер»

Фото: D. KRONAUER / BioMed Central Ltd

Ученые из Смитсоновского института и Рокфеллеровского университета в 2017-м описали новый вид жуков Nymphister kronaueri, который использует кочевых муравьев для передвижения на большие расстояния. Эти насекомые встречаются в тропических лесах Коста-Рики, достигают в длину до 1,5 миллиметра, в ширину — до 1,4 миллиметра. Особенности строения и сильные парные челюсти помогают им цепляться за брюшки муравьев, что делает возможным передвижение со скоростью 20 метров в час. Вот только зачем жукам нужны такие путешествия, пока точно не установлено.

Редчайший орангутан

Фото: Tim Laman / The MorphoBank Projec

В 2017 году международная группа ученых обнаружила на Суматре новый вид человекообразных обезьян — тапанульского орангутана (Pongo tapanuliensis). Это стало сенсацией, ведь до этого новый вид крупных гоминид — карликовый шипанзе бонобо — был описан почти 90 лет назад. Животные отличаются вьющейся шерстью и меньшей головой, чем у других орангутанов. У нового вида есть усы и плоские нащечные наросты, которые у доминантных самцов покрыты пушистой шерстью. Самки также имеют бороду. Популяция этих орангутанов — самая маленькая среди всех больших человекообразных обезьян (около 800 особей).

Оглушительная креветка

Фото: Federal University of Goias / AFP

Вид креветок Synalpheus pinkfloydi был обнаружен и описан в 2017 году группой зоологов из Бразилии, США и Великобритании в водах архипелага Жемчужные острова (вблизи побережья Панамы). Это членистоногое имеет интересное приспособление для охоты: пурпурно-красную клешню, щелчок которой создает особый пузырь воздуха. Взрыв пузыря производит настолько мощный звук, что оглушает или даже убивает мелкую рыбу. Название новому виду дал зоолог из Музея естественной истории Университета Оксфорда Сэмми де Граве, который давно мечтал назвать какое-нибудь ракообразное в честь любимой группы Pink Floyd.

Прыгающие колибри

Фото: Francisco SORNOZA / AFP

В 2018 году эквадорские орнитологи обнаружили новый вид колибри, обитающий в Андах. Он был назван Oreotrochilus cyanolaemus, или синегорлая горная звезда. Эти колибри адаптировались к жизни на высоте до 5 тысяч метров. Птицы, размер которых достигает 10 см, живут в пещерах, питаются нектаром одного вида андских кустарников и проводят половину жизни в состоянии гипотермического оцепенения (понижается температура тела и замедляется метаболизм). Для экономии энергии эти колибри меньше парят в воздухе: они предпочитают перепрыгивать с одной ветки кустарника на другую.

Бокоплав-Квазимодо

Фото: ROYAL BELGIAN INSTITUTE OF NATURAL SCIENCES

Новый вид бокоплава (или амфипода) — Epimeria Quasimodo был назван международной группой исследователей в честь персонажа романа Виктора Гюго. Хотя многие ученые сравнивают этих членистоногих с миниатюрными драконами. Вид был обнаружен в ходе полярной экспедиции судна Polarstern и описан международной группой исследователей в 2018 году. Epimeria Quasimodo обитает на дне у побережья Антарктиды и достигает 5 сантиметров в длину. Отличается ярко-красной пигментацией тела и глаз. Реже встречаются более светлые особи с красным рисунком.

Акула из аниме

В 2018 году ученые из Флориды описали новый вид глубоководных акул Squalus clarkae. В журнале Live Science внешний вид ее из-за больших глаз охарактеризовали как нечто среднее между инопланетянином и персонажем аниме. Она обитает в Мексиканском заливе и западной части Атлантики. Вид, особи которого не превышают 70 сантиметров в длину, получил название в честь морского биолога Юджины Кларк. Она начала исследования в конце 1940-х годов и была одной из первых женщин-биологов, исследовавшей акул. Ученые напоминают, что 20 видов акул Squalus еще мало изучены и нуждаются в защите.

Муха Король Ночи

Фото: CSIRO

Новый вид мух, обитающих в небольшом районе Западной Австралии, был впервые описан аспирантом Австралийской организации научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) Суанкуном Ли в 2019 году. Вид назвали Paramonovius nightking — в честь Короля Ночи из сериала «Игра престолов», так как насекомое длиной около сантиметра активно в зимнее время и имеет «корону» из шипов. Также самки этих мух откладывают в других насекомых яйца, а их детеныши, вылупившись, питаются насекомыми изнутри, превращая их в ходячих зомби.

Змея царского имени

Фото: Борис Туниев

В 2019 году международная группа ученых выявила новый вид змей, обитающих на территории России, Турции, Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана и Ирака. Его назвали Elaphe urartica, в честь древнего царства Урарту, существовавшего в IX–VI веках до нашей эры на территории Армянского нагорья. Здесь эта змея чаще всего и встречается. Новый вид относится к роду лазающих полозов (Elaphe). Длина Elaphe urartica обычно не превышает 1,2 метра. Внешне она сходна с сарматским полозом, но отличается более четкими и крупными пятнами. Генетический анализ подтвердил, что Elaphe urartica — отдельный вид.