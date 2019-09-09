Артем Лебедев, чемпион мира по шахматам

Первый среди ранних

Россиянин Артем Лебедев стал чемпионом среди самых юных шахматистов мира. В китайском Вэйфане на прошлой неделе завершился мировой чемпионат по шахматам среди юниоров, который ежегодно проводится под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Участники из России собрали на нем целую россыпь золота. Среди девочек до 12 лет победительницей стала Галина Михеева, среди мальчиков до 10 лет — Савва Ветохин, а в самой младшей категории, до 8 лет, чемпионство завоевал второклассник из Сочи Артем Лебедев. По сумме набранных очков он обошел соперников из Казахстана и Вьетнама. «Сначала первый тур прошел неудачно, на втором я сделал ничью, четвертый проиграл, пятый снова была ничья. Потом я собрался. Мы еще каждый вечер играли с мальчиками из нашей сборной в футбол, отвлекались от турнира, а потом с новыми силами шли на него»,— поделился своими впечатлениями после возвращения домой юный чемпион.

Шахматами Артем начал заниматься в 4,5 года. Сегодня он воспитанник сочинской спортивной школы № 11 и член сборной Краснодарского края по шахматам. Мальчик выиграл в своей возрастной категории несколько этапов Кубка России по шахматам, был вторым на первенстве России, стал чемпионом Европы. «Мы его всегда спрашиваем, хочет ли он участвовать в том или ином турнире, есть ли у него силы и желание. Потому что просто заставлять ребенка абсолютно бесполезно, если у него нет стимула к победе»,— объясняет успехи сына его мама Наталья Лебедева.

Мария Портнягина