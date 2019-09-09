Николас Сомс, внук Уинстона Черчилля

И Черчилль с ними

Премьер Великобритании Борис Джонсон строго предупредил однопартийцев, что не допустит предательства. Таковым, по его словам, будет признано голосование в поддержку изменения повестки дня парламента. За измену было обещано наказание — лишение депутатства. 21 смельчак из консерваторов рискнул и поплатился депутатством. Среди них и внук одного из самых знаменитых премьеров страны Николас Сомс. Его и изгнали вместе с ветераном британского парламента Кеном Кларком и экс-главой МИДа Филипом Хэммондом и еще десятью-пятнадцатью депутатами. А все потому, что изменение повестки дня позволяет парламенту перенести сроки «Брексита», дабы исключить его самый жесткий вариант — уход из ЕС без соглашения. «Я буду голосовать против правительства с тяжелым сердцем»,— заявил Сомс, проголосовал и ушел. Ему в утешение максима его великого деда: «Если у тебя есть враги, хорошо, значит в жизни ты что-то когда-то отстаивал». Сомс вправе вменить себе в заслугу эту добродетель. А вот другое изречение Черчилля — «в политике, в отличие от войны, могут убить много раз» — стоило бы примерить на себя его нынешнему преемнику на Даунинг-стрит, 10. Его ва-банк провалился, и Джонсон сам себя загнал в угол: в понедельник с высокой долей вероятности парламент проголосует против досрочных выборов — единственное, на что сегодня уповает «резкий Борис». Против него сплотились даже политические враги, а лорды высказали намерение выйти на работу в свой выходной — в пятницу. И как знать, какие зигзаги политической карьеры могут ожидать недисциплинированных отставников, если Джонсон проиграет по всем фронтам.

Светлана Сухова