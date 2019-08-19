Автобусам предлагают оставить за бортом рекламные доходы

Комитет по транспорту подготовил проект регламента информационного обеспечения подвижного состава наземного транспорта Петербурга, согласно которому запрещается нанесение любых рекламных или информационных изображений на внешние борта автобусов. Для частных перевозчиков, которые занимают около 60% рынка, такое ограничение критично, реклама приносила значительный дополнительный доход. Аналитики рекламного рынка отмечают, что проект регламента, вероятно, ждет изменение после общественного обсуждения. Эксперты Ассоциации транспортных инженеров считают, что оформленный единообразно транспорт — это часть городского стиля.

Размещение рекламы на бортах транспортного средства, а также на стеклах и внутри салона по левой стороне запрещено, следует из проекта регламента комитета по транспорту, опубликованному в прошлую пятницу. Вся неслужебная или рекламная информация в салоне автобуса может быть размещена только на правом борту по ходу следования, над окнами. Максимальный размер такого стикера — 30 на 40 см. При этом требуется размещать не более одного стикера над каждым окном автобуса, в так называемой потолочной зоне.

«Допустимо использование материалов других типоразмеров с сохранением принципа размещения информации, не противоречащих общей концепции регламента и не влияющих отрицательно на внутреннюю эстетику салона подвижного состава транспортного средства»,— отмечается в документе. При этом при согласовании с подведомственным комтрансу СПб ГКУ «Организатор перевозок» допускается размещение праздничных или информационных изображений, подчеркивается в документе.

Первые инициативы запрета рекламы на бортах появились у комитета по транспорту еще в 2017 году, говорят участники рынка. «Чиновники издали на эту тему ворох проектов распоряжений, внесли в проект аукционной документации на право обслуживания маршрутной сети с 15 июля 2020 года пункт о запрете бортовой рекламы на автобусах коммерческих перевозчиков»,— говорит один из участников рынка.

Примечательно, что недавно ГУП «Пассажиравтотранс» (принадлежит городу), не размещавшее ранее рекламу, разослало операторам запрос коммерческого предложения на размещение наружной рекламы на бортах автобусов (всего в парке перевозчика 1930 машин). Предложение касается размещения рекламы на заднем, правом и левом бортах автобусов. В ГУПе при этом сообщали, что только выполняют «предварительные расчеты возможного экономического эффекта от рекламы». «В наших планах нет размещения рекламы на бортах автобусов»,— сообщили “Ъ” в ГУП «Пассажиравтотранс».

В Петербурге работает 17 перевозчиков, при этом ОАО «Третий парк», ООО «Петербургская транспортная компания» и ООО «Питеравто» занимают около 60% рынка коммерческих автобусных перевозок в городе. Для частных транспортных компаний ограничение размещения рекламы критично, это приносило дополнительный доход, говорит один из топ-менеджеров, работающий на рынке наземных перевозок Петербурга.

Объем рынка рекламы на транспорте в 2018 году составил 1,8 млрд рублей, в том числе в аэропортах — 430 млн, на вокзалах, в поездах Петербург — Москва, электричках — 89 млн, в метрополитене — 650 млн, на городском транспорте — 600 млн, включая indoor, говорится в ежегодном отчете Северо-Западного представительства Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). В 2017 году объем транзитной рекламы составил 364 млн рублей.

Отрасли — лидеры размещения в сегменте: девелопмент, рестораны, медицинские услуги, финансы. Популярность транзитной рекламы объясняют выгодными позициями по CPT (Cost Per Thousand — стоимость охвата тысячи людей из целевой аудитории): она примерно вдвое ниже статики, а предлагает такие же показатели по охвату и частоте, считают в агентстве Transit Media Group (TMG), крупнейшем игроке на рынке двух столиц. В компании отказались от комментариев.

Столичные власти переходили на новую модель управления коммерческим транспортом в 2014 году, это касалось закупки единых транспортных средств, ввода единого унифицированный дизайна (московский транспорт отличается голубым цветом и волнообразной эмблемой), а также тарифов и льгот на общественном транспорте (подробнее о петербургской транспортной реформе см. “Ъ” от 21.06.2019). «Организатор перевозок» недавно также разместил на сайте голосование о выборе цвета для петербургских автобусов. На выбор предлагаются белый, «яркий лазурный», «позитивный яркий цвет морской волны» и цвет, повторяющий тона рек и каналов Петербурга.

Руководитель представительства компании «Эспар-Аналитик» Вера Дементьева отмечает, что регламент находится на стадии проекта и его, скорее всего, ждет дискуссия как внутри правительства, учитывая мнение различных комитетов, так и с общественностью. Эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин отмечает, что если транспорт оформлен по брендбуку, то он является частью городской айдентики. В целом, признает он, решение правильное.

Яна Войцеховская