В полумарафоне «Лужники» участвовали 6 тысяч человек

Около 6 тыс. человек приняли участие в полумарафоне на 21,1 км по набережным Москвы «Лужники», сообщили ТАСС организаторы мероприятия. «Маршрут забега пролегал в один круг с видом на главные достопримечательности столицы: собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль»,— рассказали они.

Победителем забега среди мужчин стал Денис Валитов, который преодолел дистанцию за 1 ч. 6 мин. 45 сек. Среди женщин первой стала Ольга Спирина (1 ч. 20 мин. 21 сек).

Самым быстрым среди хендбайкеров стал Артем Воробьев (39 мин. 18 сек.) Лидером среди спортсменов на колясках стала Ирина Бабыничева (1 ч. 45 мин. 45 сек.).

В связи с мероприятием в столице ограничивали движение.

Полумарафон «Лужники» — второй по количеству участников массовый старт в России. В прошлом году в забеге приняли участие более 5 тыс. человек.