Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает о необычных лесных ужинах и меню заведения Bjorn.

Продолжаем говорить о нарастающем тренде eco-comfort food. Мы уже упоминали гастрономический стиль nordic и его вклад в дело продвижения локальных продуктов в связи с новым меню Андрея Коробяка в ресторане YURA в отеле StandArt.

Еще дальше в освоении темы местных продуктов пошел ресторан Bjorn, который регулярно организовывает так называемые лесные ужины. Шеф-повар Никита Подерягин проводит свои chef’s table на берегу реки, опушке леса, в сосновом бору, причем меню основывается именно на дарах леса, а блюда готовятся исключительно на костре. Это уже, согласитесь, высший пилотаж экологичности и комфорта, ведь ужины Bjorn по всем ресторанным канонам сервировки, со всей полагающейся мебелью, посудой, стеклом, приборами. Сервис тоже отнюдь не походный. Плюс шум деревьев, пение птиц и свежий воздух.

И блюда соответствующие. Лисички в овощной глазури на костре. Печеный картофель с лопухом и папоротником. Зеленые щи из крапивы, щавеля, кислицы, любистока и сельдерея. Каша из корнеплодов с уткой конфи. Лист акмеллы с джемом из красного перца. Дыня-гриль с муссом из белого меда, пчелиным хлебом и кровохлебкой. И это лишь цитаты из регулярных лесных сетов. Согласитесь, девиз движения ecofood «с огорода — на стол» имеет совершенно логичное продолжение «из леса — на стол». И добавить кроме «вестимо» к этому нечего.