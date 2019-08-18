Курящим сотрудникам подбирают санкции

В Минздраве предложили работодателям штрафовать курильщиков и поощрять некурящих сотрудников. Такие меры носят исключительно рекомендательный характер. Ведомство также предложило руководителям организаций рассчитать экономические потери от курения и выгоду от его отказа. Там советуют оценить долю затрат на табак от зарплаты сотрудников и влияние курения на личную производительность.

В Минздраве заявили, что в своих рекомендациях опираются на западный опыт. В США, Великобритании, Германии и Канаде, по подсчетам экспертов, зарплата курильщиков в среднем ниже на 2-23%, чем у их некурящих коллег. “Ъ FM” спросил у работодателей, как они относятся к тому, что их подчиненные курят.

Глеб Сахрай, генеральный директор агентства PRT: «В нашей индустрии, безусловно, есть какое-то количество курящих людей, который может составлять какой-то процент от трудового коллектива. Бороться с этим, я считаю, нерационально. Если сотрудники занимаются творческим процессом, как ни странно, перекуры, когда они общаются, могут что-то обдумать, работают на пользу делу. Переключение между процессами идет на пользу». Тереза Мавика, арт-директор V-A-C Foundation: «Я, к сожалению, бывшая курильщица, поэтому я очень плохо отношусь к курящим. Мы все время шутим на работе о том, чтобы придумать штраф, чтобы люди перестали курить. Понимаю, что для людей, у которых есть эта проблема, это нелегко. С другой стороны, я, например, бросила курить за один день». Иван Меркулов, президент Национальной ассоциации производителей и поставщиков региональных продуктов: «У меня несколько компаний, есть сельскохозяйственные. В них народ курит значительно больше, чем в московских офисах. Они курят с точки зрения естественного перерыва, когда после физической нагрузки они устраивают себе перекуры. Если говорить об офисе, люди тратят достаточно большое количество времени на то, что они выходят. Мы с этим не боремся, но мы поощряем тех, кто не курит. По нашей статистике некурящие в целом меньше болеют».

По подсчетам экспертов, если 15 сотрудников с зарплатой 30 тыс. руб. курят четыре раза в день по пять минут, то компания ежемесячно теряет 150 тыс. руб. И, похоже, эту истину понимают все больше топ-менеджеров, рассказала руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова: «Мы проводили исследование про отношение в компаниях к курению. Выяснили, что в каждой пятой из них перекуры запрещены. 16% курящих сотрудников на работе этого не делают. В 73% компаний сотрудникам разрешено курить в специально отведенных местах. 2% позволяет курить где угодно, еще 1% разрешает курить в коридорах и туалетах. В тех компаниях, где курение разрешено, действует регламент. Похоже, что антитабачная кампания приносит свои результаты. Число компаний, которые запрещают перекуры, выросло с 13% до 21%, и уменьшается количество россиян, которые курят на работе».

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Минздрав также предложил работодателям включить в медицинскую страховку услуги нарколога. В ведомстве указывают, что лечение от табачной зависимости особенно поможет тем, кто уже пытался бросить курить самостоятельно, но не смог. Впрочем, с точки зрения трудового законодательства начальство не имеет права штрафовать сотрудников за сам факт курения, пояснил “Ъ FM” управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Легис Групп» Максим Домбровицкий: «Любое подобное дисциплинарное взыскание можно будет обжаловать и привлечь к ответственности работодателя. Но можно работать в другую сторону. Допустим, основная часть коллектива, которая не курит, в конце месяца получает небольшую премию, а кто курит — нет. В таком случае у курильщика нет никаких оснований для того, чтобы жаловаться на незаконность действий работодателя. Это личное дело каждого человека, курит он или нет, и работодатель не имеет право его за это штрафовать. Другое дело, если человек отлучается во время рабочего процесса. Здесь можно привлекать к дисциплинарной ответственности, считать время, которое он провел вне рабочего места. Но все это достаточно сложно. Проще, наверное, премировать тех, кто не курит».

Авторы рекомендаций напоминают, что по закону места для курения должны быть оборудованы не менее чем в 15 метрах от входа в здание либо в специальных помещениях внутри офиса. Курение на самом рабочем месте запрещено. Однако некоторым работодателям удалось обойти этот запрет. Например, дизайнер Артемий Лебедев объявил весь свой офис помещением для курения с оговоркой, что оно дополнительно оборудовано компьютерами.

Владимир Соколов