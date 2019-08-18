Власти Дагестана хотят субсидировать авиабилеты в республику для привлечения туристов

Дагестанские власти хотят субсидировать авиабилеты в республику для увеличения турпотока, заявил глава региона Владимир Васильев. По его словам, в летний сезон в Дагестан приезжает множество туристов.

«Я говорил, что нам сейчас нужно, насколько это возможно, урегулировать поток (туристов.— “Ъ”). Есть такая очень хорошая идея, я даже уверен, что это уже будет решение, когда мы можем субсидировать (авиабилеты.— “Ъ”) в межсезонье сюда к нам для туристического потока»,— рассказал господин Васильев журналистам (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в межсезонье некоторые рестораны и гостиницы даже отпускают свой персонал.