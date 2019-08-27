Дружелюбное пространство

Современный мир интернационален и в прямом смысле слова безграничен. Поэтому так важно сегодня свободно владеть иностранными языками. Неудивительно, что многие родители готовы начать обучение чад языку как можно раньше. И это правильно: маленькие дети гораздо легче и быстрее запоминают незнакомые слова и фразы. К тому же изучение языков полезно и для общего развития ребенка.

Группа риска

Одно из самых распространенных и неэффективных родительских решений: взрослые начинают сами учить ребенка дома. Согласитесь, одно дело — детский сад и начальная школа, где подготовкой ребенка занимаются профессиональные педагоги, грамотно реализующие игровой подход в обучении, и совсем другое — дом, где ребенку, как правило, больше хочется развлекаться.

Одна из любимых родителями методик обучения языку — общение с ребенком на обоих языках в равной пропорции: 50% русского и 50% английского. Если один из родителей — носитель языка (скажем, английского), то такая система может сработать. При этом один родитель должен говорить только по-русски, а второй — только по-английски. Возникают два отдельных канала коммуникации, и в голове ребенка происходит четкое разделение языков. Благодаря этому он с первых лет жизни сможет запоминать слова сразу на двух языках и в итоге довольно скоро заговорит на обоих.

Во время занятий в English Playschool в Москве Фото: предоставлено English Playschool

Если же у вас обычная русская семья, где мама и папа не могут свободно говорить по-английски, то языковую среду придется создавать искусственно. В таком случае сначала ребенок должен освоить базовый русский, а уже потом переходить к изучению английского. Не стоит мешать языки и заставлять малыша учить слова сразу и на русском, и на английском. Иначе ребенок, скорее всего, начнет говорить на непонятной смеси обоих языков, и переучить его потом будет сложно.

Системный подход

Во время занятий в English Playschool в Москве Фото: предоставлено English Playschool

По мнению большинства специалистов, самый правильный и эффективный вариант подготовки — обучение языку в детском саду и начальной школе международного формата с билингвальными программами. Одна из таких школ — English Playschool. Здесь работают педагоги из многих стран (только дипломированные учителя, в том числе из Великобритании, США и Канады). Состав учеников тоже многонационален. Это позволяет детям знакомиться с разными культурами, ценностями и традициями. В детском саду ученикам обеспечивается полное погружение в языковую среду: общение, игры и обучение — все, кроме занятий по развитию русской речи и уроков русского языка, на английском. В школе, где реализуются две программы, оба языка существуют равноправно.

Школа работает с 1996 года. Таким образом, более 20 лет ее программа развивается и совершенствуется с учетом собственного опыта и опыта реализации российских, британских и других зарубежных программ. Как заявляет руководство школы, миссия English Playschool — создание дружелюбного пространства, в котором «каждый ребенок может развивать и совершенствовать свои творческие способности, эмоциональный интеллект, физическую форму, социальные и академические навыки». В детском саду и в начальной школе дети получают новые знания и опыт, учатся дружить и уважать себя и других. «Многокультурная среда, признание уникальности каждого ребенка и эффективные билингвальные программы позволяют детям, окончившим нашу школу, далее успешно обучаться в любой образовательной системе в России и за рубежом»,— рассказывает директор детского сада и начальной школы English Playschool Галина Худякова.

Во время занятий в English Playschool в Москве Фото: предоставлено English Playschool

В детском саду и в начальных классах занятия проходят в небольших группах, царит атмосфера творчества и интереса к личности каждого ребенка. В школе работают опытные специалисты, в том числе логопеды и психологи, профессиональные преподаватели музыки. Погружение в языковую среду в раннем детстве, творческое сочетание российской и британской программ в контексте системы международного бакалавриата (IB), высокий уровень взаимопонимания и профессионализма педагогической команды, тесное сотрудничество с родителями детей и грамотно организованное пространство гарантируют высокую эффективность образования.

Александр Пигарев