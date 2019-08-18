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Нижний Новгород. Приволжье

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Главной инновацией этого праздника стал свободный проезд транспорта по площади Минина и Пожарского. Поэтому лужи Нижневолжской набережной оставались нетронутыми и ровно отражали унылые тучи

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Праздник под зонтом

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В Нижнем Новгороде есть традиция переносить празднование Дня города. Раньше городские власти устраивали праздник в сентябре, но из-за того, что сентябрь часто дождливый и настроение нижегородцам портила плохая погода, его перенесли на июнь и совместили с Днем России. Однако очередная смена власти в городе привела к тому, что мероприятие сдвинули на август, и тут от дождя уйти не удалось. Нижегородцы шутят, что есть такая примета: День города - к дождю. Как в этом году справлялись со стихией - в фотогалерее "Ъ-Приволжье".

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