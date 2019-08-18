Праздник под зонтом

В Нижнем Новгороде есть традиция переносить празднование Дня города. Раньше городские власти устраивали праздник в сентябре, но из-за того, что сентябрь часто дождливый и настроение нижегородцам портила плохая погода, его перенесли на июнь и совместили с Днем России. Однако очередная смена власти в городе привела к тому, что мероприятие сдвинули на август, и тут от дождя уйти не удалось. Нижегородцы шутят, что есть такая примета: День города - к дождю. Как в этом году справлялись со стихией - в фотогалерее "Ъ-Приволжье".