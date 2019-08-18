Причиной ДТП с человеческими жертвами стала неисправность автобуса

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели одного и травмировании 30 пассажиров в ДТП с рейсовым автобусом. Как сообщает пресс-служба СУ СКР, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю, водитель автобуса задержан.

По предварительным данным экспертов, причиной ДТП стала неисправность агрегатов и механизмов автобуса.

ЧП произошло вчера около 17 часов. Двигаясь улице Новогайвинской автобус маршрута № 53 врезался в бетонное ограждение здания. В результате водитель получил тяжёлые травмы, 1 пассажирка автобуса погибла на месте, 32 человека, в том числе 9 детей, получили травмы различной степени тяжести.