В ДТП с автобусом на востоке Москвы пострадали более 10 человек

В результате ДТП с туристическим автобусом на востоке Москвы пострадали более 10 человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в автобусе находились граждане КНР. На место аварии прибыли медики и инспекторы ДПС

«По предварительным данным, пострадали 15 человек, их осматривают медики»,— сказал собеседник агентства.

Представитель экстренных служб столицы сказал «РИА Новости» о 14 пострадавших. «Авария произошла на пересечении 1-ой Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов. Автобус въехал в мачту городского освещения»,— сообщили агентству в пресс-службе Госавтоинспекции.

При этом источник «Интерфакса» утверждает, что за медпомощью обращались 29 человек. «У всех пострадавших ушибы и ссадины, никто не был госпитализирован»,— сказал он.