В Самаре прошел ряд одиночных пикетов в поддержку Москвы

Фото: Алена Смирнова

В Самаре 17 августа прошли одиночные пикеты в поддержку протестных акций в Москве, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы в московскую гордуму. Поддержать кандидатов-самовыдвиженцев вышло около 12 самарцев.

Пикеты проходили в четырех точках города - на ул. Ленинградской, на набережной, на площади Революции и площади героев 21 Армии. Задержанных нет.

Активисты требовали допуска независимых кандидатов на выборы, освобождения политических заключенных и прекращения их преследования. Самарцы держали плакаты с лозунгами «Свободу политзаключенным», «Право на выбор» и т.д.

Массовые протесты в Москве начались с июля из-за отказа ЦИК зарегистрировать 57 кандидатов в московскую гордуму, в том числе оппозиционеров Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса. Основной причиной стала выбраковка подписей избирателей. Последняя согласованная акция прошла 10 августа.

Алена Смирнова