18 августа, воскресенье
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

В Самаре прошел ряд одиночных пикетов в поддержку Москвы

Фото: Алена Смирнова

В Самаре 17 августа прошли одиночные пикеты в поддержку протестных акций в Москве, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы в московскую гордуму. Поддержать кандидатов-самовыдвиженцев вышло около 12 самарцев.

Пикеты проходили в четырех точках города - на ул. Ленинградской, на набережной, на площади Революции и площади героев 21 Армии. Задержанных нет.

Активисты требовали допуска независимых кандидатов на выборы, освобождения политических заключенных и прекращения их преследования. Самарцы держали плакаты с лозунгами «Свободу политзаключенным», «Право на выбор» и т.д.

Массовые протесты в Москве начались с июля из-за отказа ЦИК зарегистрировать 57 кандидатов в московскую гордуму, в том числе оппозиционеров Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса. Основной причиной стала выбраковка подписей избирателей. Последняя согласованная акция прошла 10 августа.

Алена Смирнова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Профиль пользователя