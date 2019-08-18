Заседание Совбеза ООН по Сирии отменено из-за проблем со здоровьем основного докладчика

Заседание Совбеза ООН по политическому урегулированию в Сирии, запланированное на понедельник, 19 августа, отменено из-за «некоторых проблем» со здоровьем спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена. Об этом «РИА Новости» сообщили в постпредстве Польши, председательствующей в совете. Там рассказали, что эмиссар не сможет проинформировать совет.

Предыдущее заседание Совбеза по Ближнему Востоку, на котором обсуждается ситуация в Сирии, и регулярно выступает господин Педерсен, было отменено из-за травмы глаза спецпосланника.

Гейр Педерсен был назначен спецпредставителем ООН по Сирии в конце 2018 года. На этом посту он сменил Стаффана де Мистуру.

Ранее господин Педерсен был послом Норвегии в Китае. До этого — представлял свою страну в ООН.