«Тамбов» дважды пропустил от «Краснодара» в шестом туре РПЛ

В шестом туре Российской Премьер-лиги ФК «Тамбов» на по-прежнему домашней для себя «Мордовия Арене» в Саранске уступил «Краснодару» - 0:2. Победным оказался быстрый гол гостей, нападающие которых уже на второй минуте матча смогли результативно убежать в контратаку после розыгрыша углового «Тамбовом». В итоге игрок «Краснодара» Вандерсон оказался практически один на один с вратарем хозяев Гиорги Шелия и аккуратно пробил в дальний от него угол.

«Тамбов» не выглядел обескураженным и постарался навязать именитым гостям борьбу, создав несколько острых моментов. Но на 78-й минуте молодой форвард «Краснодара» Даниил Уткин, только-только выйдя на замену, отобрал мяч возле штрафной площади соперника и пробил точно в створ. На трибунах стадиона за встречей следили более 7 тыс. болельщиков. В следующем туре 24 августа «Тамбов» снова в Саранске встретится со столичным «Динамо».

Андрей Цветков