КПРФ в Казани провела митинг за честные выборы

Татарстанское отделение КПРФ провело в казанском парке Тинчурина митинг «За честные и чистые выборы». Акция смогла собрать лишь несколько десятков активистов.

В резолюции митинга сказано, что «за последние годы доверие к избирательной системы России подорвано»: «Власти вводят все новые административные барьеры. Кандидатам в депутаты Госсовета РТ, их представителям чинят множество незаконных, надуманных препятствий, а их законные требования остаются без реального рассмотрения».

Напомним, 8 сентября назначены выборы в Госсовет Татарстана. 50 депутатов из 100 избираются по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”