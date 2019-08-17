В Екатеринбурге проходят торжества в честь Дня города

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поздравили екатеринбуржцев с Днем города. «Каждый год Екатеринбург прибавляет в копилку наследия социальные, спортивные, культурные объекты и крупные мероприятия. В этом году Екатеринбург получил право проведения в 2023 году летней Универсиады, в городе прошли саммит GMIS и юбилейная промышленная выставка "Иннопром". Также город примет Чемпионат мира по боксу и Всемирный день городов под эгидой ООН»,— сообщил господин Куйвашев. По мнению господина Высокинского, «за последние 30 лет город прошел большой путь от промышленного центра к городу мирового значения». «Сегодня Екатеринбург является центром деловых и международных коммуникаций не только по УрФО, но и по всей нашей стране. Город занимает первые места по показателям социально-экономического развития среди городов-миллиоников России»,— сообщил мэр.

Во время церемонии открытия праздника президенту Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрию Пумпянскому вручили знак «Почетный гражданин города Екатеринбурга». После этого состоялась церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

В рамках Дня города в Екатеринбурге на восьми открытых площадках пройдут десятки мероприятий. Среди них — соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», легкоатлетический марафон «Европа-Азия», велогонка, фестивали ландшафтного искусства, еды и авторской песни, мото-шоу «Европа-Азия». Планируется, что вечером на площади 1905 года выступят группа «Чайф» и победитель проекта «Песни» на ТНТ Олег Терновой, на площадке в Академическом — рэпер Тима Белорусских, в Историческом сквере — представители лейбла «Black Star» Мот и Doni. Завершится праздник салютом. Общественный транспорт будет работать до часа ночи.

Дарья Соколова