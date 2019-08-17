Из-за взрыва газа в Сухом Логу пострадали два человека

В Сухом Логу (Свердловская область) госпитализированы мужчина и женщины, пострадавшие из-за взрыва газа. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о хлопке газа поступило утром 17 августа. «В результате хлопка разрушена стена дома и повреждено перекрытие. Возгорания не было. На место происшествия выезжали две единицы пожарно-спасательной техники и восемь человек»,— сообщили спасатели.

По предварительным данным, из газового баллона, находившегося в доме, произошла утечка газа. Сам баллон не был поврежден, обстоятельства происшествия выясняются, добавили в пресс-службе.