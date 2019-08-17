В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту пожара в доме Пчелина

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в историческом здании в центре Челябинска, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пожар произошел в ночь с 9 на 10 августа. Полностью сгорел второй этаж объекта культурного наследия «Доходный дом Д.Я. Пчелина», расположенного на ул. Труда, 56.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба). Расследование контролирует прокуратура Центрального района.