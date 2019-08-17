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Александр Беглов поручил найти возможность расширить музей Достоевского, сохранив сквер

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов поручил найти возможности для расширения музея Федора Достоевского, сохранив при Кузнечный сквер.

Как заявил господин Беглов , «надо найти возможность предоставить музею дополнительные площади», при этом не лишать горожан зеленых насаждений.

Напомним, что на Кузнечном переулке ранее планировалось построить новое здание для нужд музея, рядом с существующими площадями. Заказчиком проекта выступал Фонд «Петербург Достоевского», соучредителем которого является бизнесмен и меценат Андрей Якунин. Однако против такой стройки на территории сквера в Кузнечном переулке выступила общественность.

По данным городской администрации, в настоящее время музей занимает помещения площадью 1,4 тыс. кв. м, включая мемориальную квартиру – 130,2 кв. м и располагается в жилом доме. Испытывает недостаток в дополнительных площадях в размере не менее чем 1,5 тыс. кв. м.

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